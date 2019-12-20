شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض حضور مؤتمر مباراة الزمالك وسموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام سموحة التي انتهت بالتعادل السلبي.
وأخطر مسؤولو الزمالك مراقب المباراة بعدم حضور المدرب، ومن المنتظر أن يتم تغريم كارتيرون 50 ألف جنيه للغياب عن المؤتمر
التعادل رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 14 نقطة يحتل المركز الرابع، في حين يرفع سموحة رصيده إلى 14 نقطة أيضا في المركز الخامس.
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