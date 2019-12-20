شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور . خط الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - محمود حمادة. Advertisements خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر العيوني - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عمر جابر - محمد فاروق - إسلام عيسى - إبراهيم عادل. خط الهجوم: محمد الجباس - جون أنطوي. وخرج أحمد الشناوى حارس المرمي من القائمة بعدما تعرض لكدمة قوية في اليد وحصل علي راحة سلبية لمدة 48 ساعة.

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