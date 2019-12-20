حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، تعادل سلبي يجمد وضع الزمالك و سموحة فى الدوري تعادل سلبي يجمد وضع الزمالك و سموحة فى الدوري اتحاد الكرة يعقد مؤتمرا صحفيا للكشف عن موعد انطلاق الـvar بالدوري المصري الاتحاد يفوز على نادي مصر 2 / 1.. ويخطف وصافة الدوري من المقاولون التعادل 1/1 يحسم مباراة المقاصة وطنطا وركلة جزاء مثيرة للجدل المقاولون يعبر الحدود بهدف +90 ويطارد الأهلي على قمة الدوري الإنتاج يصطاد تماسيح النيل في أسوان ويقفز 4 مراكز في الدوري Advertisements اتحاد كرة القدم يتخلف عن حضور الجمعية العمومية للجنة الأولمبية برنامج خاص لتجهيز جمعة والسولية ومتولى فى الأهلى.. تعرف عليه الأهلى يجمع ملخص مباريات الاتحاد قبل صدام 23 ديسمبر برنامج بدنى لتجهيز لاعبى الأهلى للقاء الاتحاد السكندرى

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