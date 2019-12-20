شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. كوفي يحافظ على التعادل السلبي لسموحة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 75 دقيقة من مباراة الزمالك و سموحه ما زال لتعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك و سموحه فى اللقاء المقام باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

بدأ الزمالك بتشكيل مكونً من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم محمد أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بدأ سموحه بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: رجب نبيل - محمد كوفي - شريف رضا – محمد الترهوني

خط الوسط: أحمد حمص – يوسف ديوب - ناصر ماهر – خالد محمد عبد الفتاح

خط الهجوم: حسام حسن – رونالد وانجا

ويتواجد على مقاعد البدلاء: حسن تيمور، أحمد حسن مكي، إسلام جمال، محمد نادي، إيدو إيمومو، محمود حليمو، أحمد جمال

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف أخرى، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 13 نقطة أيضًا، حققهم من الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراة، فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

الشوط الثاني

يبدأ الشوط الثاني بهجوم من لاعبي سموحة وسيطرة على منطقة الوسط لكن دون خطورة على مرمى أبو جبل.

الدقيقة 48 فرصة خطيرة للزمالك بعد ركنية تصل لاوناجم الذى يلبعها عرضية يقابلها مصطفي محمد برأسه تصل محمود علاء أمام مرمى أبو جبل ولكنه يفشل فى استغلالها وتحويلها لهدف ويشتتها دفاع سموحه.

الدقيقة 51 فرصة رائعة للزمالك بعد تمريرة وان تو بين أوباما وبن شرقي يلعبها أرضية رائعة لمصطفي محمد يخرجها دفاع سموحه.

تعود السيطرة لسموحه ويعتمد على الكرات الطويلة للوصول لمرمى الزمالك.

الدقيقة 55 يدفع حسام حسن المدير الفني لسموحه بالتغغير الأول بخروج حسام حسن المهاجم و نزول لاعب الوسط محمود حليمو.

الدقيقة 58 عرضية من طارق حامد يقابلها بن شرقي بتسديدة قوية تصطدم بدفاع سموحه ؟

الدقيقية 59 هجمة مرتدة بين ناصر ماهر تصل لرونالدو و يتصدي لها أبو جبل لركنية.

الدقيقى 62 فرصة خطيرة لساسي الذي يمرر كرة بينية رائعة تصل لمصطفي محمد الذى ينفرد بالمرمى ولكنه يسددها بعيدة عن المرمى.

ينشط اللقاء بين الفريقين هجوميا ويصل كل فريق لمرمى المنافس لكن دون ترجمة لأهداف.

الدقيقة 67 خروج شريف رضا لاعب سموحه ونزول أحمد جمال.

الدقيقة 68 هجمة رائعة بين عبد الشافي و بن شرقي يلعبها عبد الشافي عرضية يقابلها مصفطي محمد برأسه ولكن تصطدم بدفاع سموحه.

تعود السيطرة للزمالك بفضل ساسي و بن شرقي وعبد الشافي.

الدقيقة 71 يدفع كارتيرون بالتبديل الأول بنزول مصطفي فتحي بدلاً من أوباما.

يلجأ الفريقين لإستحواذ الكرة فى وسط الملعب.

الدقيقة 74 كوفي ينقذ سموحه من هدف بعد خروج الهاني سليمان للتصدي للكرة وتعود لساسي الذى يسددها فى المرمي الخالي ينقذها كوفي.

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