ملخص مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق الزمالك مع سموحه سلبياً فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز . بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 14 فى المركز الرابع بجدول الدوري وسموحة بنفس الرصيد من النقاط فى المركز الخامس بفارق الأهداف. بدأ الزمالك بتشكيل مكونً من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم محمد أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى. خط الهجوم: مصطفى محمد. و بدأ سموحه بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: الهاني سليمان خط الدفاع: رجب نبيل - محمد كوفي - شريف رضا – محمد الترهوني خط الوسط: أحمد حمص – يوسف ديوب - ناصر ماهر – خالد محمد عبد الفتاح خط الهجوم: حسام حسن – رونالد وانجا ويتواجد على مقاعد البدلاء: حسن تيمور، أحمد حسن مكي، إسلام جمال، محمد نادي، إيدو إيمومو، محمود حليمو، أحمد جمال













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