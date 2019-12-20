اخبار الرياضه

مرتضى منصور: الزمالك تعادل مع سموحة بسبب "السحر"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك تعادل مع سموحة بسبب "السحر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع جماهير الزمالك بعد التعادل مع فريق سموحة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة التاسعة لمسابقة الممتاز.

 

وقال رئيس الزمالك في حديثه مع الجماهير :" لا تسبوا اللاعبين.. الفريق تعادل مع سموحة بسبب السحر، وهناك من دفع أموال لاسقاط الزمالك بالسحر".

Advertisements

 

التعادل رفع رصيد  الفريق الأبيض إلى 14 نقطة يحتل المركز الرابع، في حين يرفع سموحة رصيده إلى 14 نقطة أيضا في المركز الخامس.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: الزمالك تعادل مع سموحة بسبب "السحر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا