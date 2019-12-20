شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك تعادل مع سموحة بسبب "السحر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع جماهير الزمالك بعد التعادل مع فريق سموحة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال رئيس الزمالك في حديثه مع الجماهير :" لا تسبوا اللاعبين.. الفريق تعادل مع سموحة بسبب السحر، وهناك من دفع أموال لاسقاط الزمالك بالسحر".

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التعادل رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 14 نقطة يحتل المركز الرابع، في حين يرفع سموحة رصيده إلى 14 نقطة أيضا في المركز الخامس.