شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور ينفعل علي لاعبي الزمالك أثناء مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفعل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي لاعبي الفريق اثناء سير الشوط الثاني لمباراة الزمالك وسموحة المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري والمقامة علي استاد القاهرة. رئيس الزمالك انفعل علي لاعبيه اثناء تواجده في مدرجات استاد القاهرة، بسبب اهدار الفرص السهلة وفشل لاعبي الزمالك في احراز هدف التقدم. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد أبوجبل خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم خط الهجوم: مصطفى محمد ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد، محمد عبد السلام، إسلام جابر، محمد حسن، مصطفى فتحي، كريم بامبو، أحمد سيد زيزو. بينما بدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: الهاني سليمان خط الدفاع: رجب نبيل - محمد كوفي - شريف رضا – محمد الترهوني خط الوسط: أحمد حمص – يوسف ديوب - ناصر ماهر – خالد محمد عبد الفتاح خط الهجوم: حسام حسن – رونالد وانجا ويتواجد على مقاعد البدلاء: حسن تيمور، أحمد حسن مكي، إسلام جمال، محمد نادي، إيدو إيمومو، محمود حليمو، أحمد جمال

















Advertisements





































Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضي منصور ينفعل علي لاعبي الزمالك أثناء مباراة سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.