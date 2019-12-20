كريم بامبو يفشل في إحراز التقدم مرتين للزمالك أمام سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر كريم بامبو لاعب فريق الزمالك، تسجيل هدف التقدم للأبيض مرتين متتاليتين فى شباك سموحة فى المباراة التى تجمع بينهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز. دفع باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك بكريم بامبو فى الدقيقة 76 بدلًا من أوناجم . أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الزمالك، التى فى ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم محمد أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى. خط الهجوم: مصطفى محمد. وجاء تشكيل سموحة كالتالى: حراسة المرمى: الهاني سليمان خط الدفاع: رجب نبيل - محمد كوفي - شريف رضا – محمد الترهوني خط الوسط: أحمد حمص – يوسف ديوب - ناصر ماهر – خالد محمد عبد الفتاح خط الهجوم: حسام حسن – رونالد وانجا ويتواجد على مقاعد البدلاء: حسن تيمور، أحمد حسن مكي، إسلام جمال، محمد نادي، إيدو إيمومو، محمود حليمو، أحمد جمال



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