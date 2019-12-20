شكرا لقرائتكم خبر عن البدري وجهاز المنتخب في مباراة الزمالك وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول،مباراة الزمالك وسموحة المقامة على استاد القاهرة الدولي في الدوري الممتاز. وتواجد المدير الفني حسام البدري في المباراة برفقه طارق مصطفى المدرب العام، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وأنيس الشعلالي مدرب الأحمال لمتابعة وتقييم أداء اللاعبين قبل المرحلة المقبلة والإعداد لخوض تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢. بعد مرور 75 دقيقة من مباراة الزمالك و سموحه ما زال لتعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك و سموحه فى اللقاء المقام باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز. Advertisements البدري يتابع مباراة الزمالك البدري و طارق مصطفي وطاهر البدري و الجهاز المعاون مباراة الزمالك

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