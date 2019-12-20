شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كوفي ينقذ سموحة من هدفين في دقيقة واحدة امام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ البوركيني محمد كوفي مدافع سموحة مرمي فريقه من هدفين في كرة واحدة امام الزمالك في الدقيقة 74 من عمر مباراة الزمالك وسموحة المقامة حاليا علي استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة التاسعة بالدوري.

كوفي تصدي لعرضية محمد عبد الشافي قبل ان تصل لمهاجم الزمالك في الوقت الذي كان مرمي سموحة خاليا من مرماه ، لترتد الكرة الي فرجاني ساسي الذي يسددها من خارج منطقة الجزاء ولكن كوفي يتصدي لها أيضا قبل عودة الهاني سليمان الي مرماه.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد، محمد عبد السلام، إسلام جابر، محمد حسن، مصطفى فتحي، كريم بامبو، أحمد سيد زيزو.

بينما بدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: رجب نبيل - محمد كوفي - شريف رضا – محمد الترهوني

خط الوسط: أحمد حمص – يوسف ديوب - ناصر ماهر – خالد محمد عبد الفتاح

خط الهجوم: حسام حسن – رونالد وانجا

ويتواجد على مقاعد البدلاء: حسن تيمور، أحمد حسن مكي، إسلام جمال، محمد نادي، إيدو إيمومو، محمود حليمو، أحمد جمال





































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