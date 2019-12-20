"الجماهير تهاجم ومرتضى يتدخل".. كواليس تعادل الزمالك أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

واصل فريق الزمالك عروضه السلبية للمباراة الثانية على التوالي بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام سموحة في لقاء أقيم على "استاد القاهرة" ضمن مباريات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري.

الزمالك كان تعرض لضربة في الجولة الماضية بالخسارة من طلائع الجيش بنتيجة (3-2) إلا أن الأبيض فشل في الأسبوع الثاني على التوالي بتحقيق الفوز ليصبح رصيد الأبيض 14 نقطة بفارق سبع نقاط كاملة عن الأهلي متصدر الترتيب والذي حقق سبع انتصارات في البطولة المحلية.

ويرصد الخليج 365 في السطور التالية أبرز كواليس لقاء الزمالك وسموحة:

- حضور البدري:

حضر الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، برفقه طارق مصطفى المدرب العام، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، لمتابعة وتقييم أداء اللاعبين قبل المرحلة المقبلة والإعداد لخوض تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢.

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- الهجوم على الهاني وحنفي:

هاجمت جماهير الزمالك الهاني سليمان حارس مرمى سموحة بسبب سقوطه الدائم بعد هجمات الزمالك وهو ما جعل الجماهير تصب غضبها على حارس الفريق الأبيض.

في المقابل، شنت جماهير الزمالك غضبها على حكم المباراة محمد الحنفي بسبب رفضه احتساب ضربة جزاء خلال أحداث المباراة.

- الاعتماد على الناشئين:

عقب التعادل أمام سموحة هاجمت الجماهير الفريق الأول لتطالب بالاعتماد على الناشئين في الفترة المقبلة الأمر الذي أغضب مرتضى منصور رئيس النادي والذي حضر المباراة ليتدخل في مشادة مع الجماهير.