"الدوري لم يحسم".. ماذا قال حسام حسن بعد التعادل أمام الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، إن الدوري لم يحسم بعد، لافتًا إلى أنه كان يستطيع الفوز على الزمالك بعد الفرص التي أتيحت لفريقه.

وأضاف المدير الفني لسموحة في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :"المباراة كانت صعبة لنا بعد نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش الماضية".

وعن أداء فريقه في مباراة الزمالك، رد :"تعرضنا لظروف صعبة بسبب غياب العديد من اللاعبين بداية من أحمد أبو الفتوح الذي لا يحق له المشاركة بسبب اتفاقنا مع الزمالك على عدم مشاركته، وافتقدنا الثنائي محمود عزت وكريم يحيى بجانب فوزي الحناوي الذي غاب بسبب الإصابة".

وأكمل :"على الجميع أن يدرك أننا نكون فريقًا جديدًا بعد ما تعرضنا له في الموسم الماضي، الفريق حاليًا يمتلك الطموح من أجل الظهور بشكل جيد".

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وواصل :"كان بالإمكان الفوز على الزمالك رغم أن المنافس أهدر فرص خطيرة خاصة أنه كان يلعب على ملعبه".

وأنهى حسام حسن بالتعليق على انتهاء المنافسة بالدوري، قائلاً :"الدوري لا يزال طويلاً، لم يمر سوى منتصف الدور الأول وبإمكان كل فريق تصحيح أوضاعه".

وكان سموحة فرض التعادل السلبي على الزمالك في لقاء أقيم على ملعب "استاد القاهرة" ضمن الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري.

الزمالك أصبح في المركز الرابع برصيد 14 نقطة بفارق سبع نقاط عن الأهلي متصدر الترتيب برصيد 21 نقطة والذي جمعها بالفوز في سبع مباريات.