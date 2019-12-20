"طلعوا الناشئين".. جماهير الزمالك تُهاجم اللاعبين عقب التعادل أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري: هاجمت جماهير الزمالك التي حضرت مباراة فريقها أمام سموحة مساء اليوم الجمعة اللاعبين عقب انتهاء اللقاء. الزمالك سقط في فخ التعادل أمام نظيره سموحة السلبي بعد الهزيمة في المباراة الماضية أمام نظيره طلائع الجيش. جماهير الزمالك ظلّت تهتف عقب المباراة:"طلعوا الناشئين"، ليدخل مرمتضى منصور، رئيس نادي الزمالك في مشادة معهم بعد سبهم اللاعبين. وبهذا التعادل رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 14 في المركز الرابع بفارق الأهداف عن نظيره سموحة صاحب المركز الخامس..

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