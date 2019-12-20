فرج عامر:"الدنيا كلها متحيزة للزمالك حتى معلق المباراة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
يرى فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن هناك انحيازًا ضد فريقه خلال مباراتهم ضد الزمالك.
سموحة يلتقي الزمالك مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.
عامر، دوّن على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال المباراة قائلاً:" الدنيا كلها متحيزة النهاردة للزمالك حتى المعلق في قناة أون سبورت بس إحنا معانا ربنا".
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