هداف التعاون يرد عبر الخليج 365.. هل الأهلي يفاوضه لضمه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

كشف الكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم فريق التعاون السعودي، حقيقة وجود مفاوضات من جانب الأهلي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية.

هداف التعاون أوضح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة، أن إدارة الأهلي لم تتحدث معه، لافتًا إلى أنه سيتحدث مع وكيل أعماله لمعرفة حقيقة وجود مفاوضات من جانب النادي الأحمر.

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ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب صاحب الـ30 عامًا مع التعاون بنهاية الموسم الجاري مما يحق له الانتقال مجانًا في الصيف المقبل.

صاحب الـ30 عامًا انضم لصفوف التعاون في صيف 2018 قادمًا من نادي بارتزيان الصربي ليسجل رفقة الفريق السعودي 21 هدفًا.

جدير بالذكر أن المهاجم الكاميروني سبق وأن لعب في القارة الأفريقية مع فريق أهلي بنغازي الليبي في 2014.