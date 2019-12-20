بيراميدز يُعلن غياب أحمد الشناوي عن مباراة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أعلن نادي بيراميدز، غياب حارس مرماه أحمد الشناوي عن مباراتهم المقبلة أمام المصري البورسعيدي ضمن منافسات بطولة الدوري.
ومن المقرر أن يحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره المصري في السابعة والنصف مساء يوم غد السبت.
بيراميدز، غرد على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مساء اليوم الجمعة:" حارسنا أحمد الشناوي راحة ٤٨ ساعة بسبب إصابته بتورم في اليد ويغيب عن مباراة المصري".
ويدخل بيراميدز اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 12 نقطة بينما يحتل المصري المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.
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