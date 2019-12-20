الزمالك يواصل مسلسل إهدار النقاط بالتعادل أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل فريق نادي الزمالك مسلسل إهدار النقاط بالتعادل السلبي أمام سموحة في لقاء أقيم على استاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري.

الزمالك كان تعرض الجولة الماضية للخسارة من طلائع الجيش بهدفين مقابل ثلاثة قبل أن يهدر نقطتين بالتعادل السلبي أمام سموحة.

هذا التعادل جعل الزمالك في المركز الرابع برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن سموحة صاحب المركز الخامس ليصبح الأبيض مبتعدًا عن الأهلي المتصدر بفارق سبع نقاط.

تشكيل الزمالك: محمد أبو جبل - محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أوناجم - أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - مصطفى محمد.

تشكيل سموحة: الهاني سليمان، رجب نبيل، محمد كوفي، شريف رضا، محمد الترهوني، أحمد حمص، يوسف ديوب، ناصر ماهر، خالد محمد، حسام حسن ورونالد وانجا.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثالثة من بداية المباراة شهدت محاولة من جانب نادي الزمالك بعد تسديدة من طارق حامد لكن ترتطم الكرة في قدم لاعب سموحة وتتحول لركنية.

وكاد يوسف إبراهيم "أوباما" أن يسجل هدف الزمالك الأول بعد انفراده بمرمى سموحة في الدقيقة السادسة لكن تمر الكرة بجوار القائم.

وواصل الزمالك تهديده مرمى سموحة بكرة من محمد أوناجم ليمررها لفرجاني ساسي الذي يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن تمر الكرة بجوار القائم في الدقيقة السابعة.

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وحاول محمود علاء مدافع الزمالك من كرة رأسية أن يهدد مرمى سموحة بعد عرضية من محمد عبد الشافي في الدقيقة 24 تمر الكرة أعلي المرمى.

مصطفى محمد مهاجم الزمالك كاد أن يزور شباك سموحة في الدقيقة 29 بعد عرضية رائعة من محمد أوناجم لكن الهاني سليمان حارس مرمى سموحة يتألق ويبعد الكرة.

الزمالك عاد من جديد ليهدد مرمى سموحة في الدقيقة 32 بعد عرضية من فرجاني ساسي يسددها أوباما من كرة رأسية رائعة تمر بجوار القائم لتظل النتيجة سلبية.

سموحة هدد مرمى الزمالك للمرة الأولى في المباراة بالدقيقة 39 بعد تسديدة من شريف رضا يحولها المدافع محمد كوفي نحو المرمى لكن تمر الكرة بجوار المرمى بقليل.

وحاول طارق حامد في الدقيقة 51 أن يهدد مرمى الزمالك بعد عرضية من أوناجم لكن تمر الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 59 حاول أشرف بن شرقي بعد عرضية من طارق حامد أن يزور شباك سموحة ويفتتح أهداف الزمالك في المباراة إلا أن الهاني سليمان تألق.

وبعدها بدقيقة كاد الكاميروني وانجا أن يفسد ضغط الزمالك ويسجل هدف سموحة الأول من كرة مرتدة سريعة لكن أبو جبل يتألق ويبعد الكرة لركنية.

ضغط الزمالك تواصل في الدقيقة 63 بعد تمريرة طولية من فرجاني ساسي تصل إلى مصطفى محمد المتواجد داخل منطقة الجزاء لكن تمر الكرة بجوار القائم.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق أهدر كريم بامبو أخطر فرص اللقاء بعد انفراده بمرمى سموحة ليسدد تمر الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 83 عرضية من حازم إمام تصل الكرة لكريم بامبو ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى المرمى.