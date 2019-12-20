سلة سموحة للسيدات تفوز على الصيد في كأس مصر

صعد فريق نادي سموحة لكرة السلة السيدات بقيادة عماد محمود إلي الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر وذلك بعد فوزه علي نظيره الصيد في دور الثمانية 89/50 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بجامعة القاهرة. ويلعب الفريق أيضا علي المركزين الثالث والرابع للدوري العام الممتاز (أ) سيدات المرتبط. والرابع للدوري العام الممتاز (أ) سيدات المرتبط. تضم قائمة الفريق اللاعبات: ريم أسامة (ريكو) وريم موسي وشروق بدراوي وفاطمة ممدوح (فاطيما) وآية فتح الله وندي إيهاب (كونجا) ومريم حسام ورانيا عبد العاطي وهاجر الشافعي وسماء السيد وريم حسام وإنجي صلاح وتيا حسن وهنا خالد والمحترفة Patricia Bright. وهاجر الشافعي وسماء السيد وريم حسام وإنجي صلاح وتيا حسن وهنا خالد والمحترفة Patricia Bright. بينما يضم الجهاز الفني: عماد محمود مدير فني وأيمن ناجي مدرب عام وجهاد سمير إداري ومحمود فرج مدرب اللياقة البدنية والدكتور هديل إبراهيم أخصائي إصابات وأحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري للقطاع وعماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة.



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