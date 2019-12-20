الزمالك يتدرب عصر غدٍ استعدادًا للإنتاج الحربي

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك منح لاعبي الفريق راحة وقرر خوض اللاعبين التدريبات عصر غدٍ السبت بملعب النادي.

ويبدأ الزمالك غدا الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربي مساء الثلاثاء المقبل في الجولة العشرة للدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك سلبياً مع نظيره سموحة، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم بالدوري، ليرتفع رصيد الأبيض للنقطة 14 محتلاً الترتيب الخامس.

غدٍ السبت بملعب النادي.ويبدأ الزمالك غدا الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربي مساء الثلاثاء المقبل في الجولة العشرة للدوري الممتاز.وتعادل الزمالك سلبياً مع نظيره سموحة، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم بالدوري، ليرتفع رصيد الأبيض للنقطة 14 محتلاً الترتيب الخامس.

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