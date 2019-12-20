الزمالك يواصل النزيف و إهدار الفرص السهلة أمام سموحة ويبتعد كثيرًا عن القمة

واصل فريق الزمالك نزيف النقاط، وتعادل مع سموحة دون أهداف بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

ارتفع رصيد الزمالك إلى 14 نقطة في المركز الرابع متساويا مع الإنتاج الحربي وسموحة في رصيد النقاط، واتسع الفارق بين الأهلي المتصدر والزمالك إلى 7 نقاط وللأهلي مباراة أخرى.

جاء اللقاء لصالح الزمالك من حيث السيطرة وإهدار الفرص، وخاصة في الشوط الثاني ومع نزول البديل كريم بامبو الذى اهدر بمفرده فرصتين من انفراد حيث جاء نزوله نقطة تحول وكان مفترضا الدفع به مع بداية الشوط الثاني على الأقل.

الشوط الأول

بدأ اللقاء سريعا مع رغبة كل فريق للتسجيل مبكرا مما ترك مساحات في الثلث الأخير من ملعب كل فريق رغم الحرص الدفاعي من الزمالك وسد ثغرات مباراة طلائع الجيش.

بادر الزمالك بالضغط وينفرد يوسف اوباما ويهدر بغرابة كانت اقرب لهز الشباك.

تتوالى الفرص للابيض ويمرر فرجاني ساسي في تسديدة اقرب للتمرير تمر الكرة من تحت قدم يوسف اوباما في حلق المرمى ويهدر فرصة للتهديف للمرة الثانية على التوالي.

كاد يسجل مصطفى محمد من الوضع راقدا من عرضية أشرف بن شرقي يقابلها مصطفى بشكل رائع في حلق المرمى يبعد بصعوبة الحارس الهاني سليمان وينقذ فرصة في منتهى الخطورة.

اعتمد سموحة على مرتدات خاصة الناحية اليمنى لناصر ماهر و شريف رضا لإستغلال مساحات خلف محمد عبد الشافي ولكن جاءت التغطية والتنظيم الدفاعي للأبيض ليصعب المهمة على المنافس.

يحاول حسام حسن ويجرب حظه في هجمة مرتدة سريعة ومخطوفة من منطقة الوسط ويسدد تلمس في قد عبد الغني وتضيع الفرصة ويرد أوباما برأسية بجوار القائم مباشرة.

مع مرور الوقت شكلت محاولات سموحة خطورة خاصة مع سرعة شريف رضا وتسديداته وتقدم محمد كوفي خلف المهاجمين ومراوغة وتحركات ناصر ماهر.

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في الدقيقة 40 يهدر سموحة فرصتين في دقيقة واحدة من ضربة حرة خارج المنطقة تسقط داخلها الكرة ،ترتد من الدفاع وتتهيأ الكرة لشريف رضا بيسراه يسدد ترتد ،وتجد

محمد كوفي يقابلها خلفية رائعة تمر الكرة بغرابة بجوار القائم مباشرة.

بعدها تتاح للأبيض فرصة للتهديف يلعب فرجاني و يمرر لأوباما وينقذ الهاني سليمان بصعوبة .

الشوط الثاني

بادر الزمالك الشوط الثاني بهجوم ويهدر محمود علاء المدافع المتقدم في حلق المرمى تليها فرصة لأوناجم مع ارتداد لاعبي سموحة للخلف لمواجهة الهجمات البيضاء.

استمر الضغط الأبيض مع مرتدات خطيرة من جانب سموحة ومن إحداها يمرر ناصر ماهر لرونالد وانجا يسدد يبعد أبو جبل بأطراف أصابعه الكرة إلى الركنية.

يرد فرجاني ساسي ويمرر لمصطفى محمد يسدد من زاوية صعبة بيسراه بجوار القائم الأيسر.

يجري سموحة تغييرا بنزول احمد جمال بدلا من شريف رضا في المقابل يلعب مصطفى فتحي مكان أوباما.

يتواصل الضغط الأبيض ويحاصر الأبيض منافسه ومن عرضية يخرج الهاني خطأ ويبعد كوفي وتتهيأ لفرجاني يسدد ويبعد للمرة الثانية كوفي والمرمى خالي من الحارس تليها عرضية من طارق حامد تمر من الجميع لمصطفى محمد يسدد تحت ضغط اي حاجة بعيدا عن المرمى.

يدفع كارتيرون بورقة ثانية بنزول كريم بامبو مكان أوناجم ويهدر بعد نزوله بغرابة ويرفض هدية طارق حامد البينية خلف الدفاع يستلم بمهارة ويركن الكرة بجوار القائم مباشرة وسط ذهول الجميع.

يواصل بامبو إهدار الفرص السهلة ويرفض هدية حازم العرضية ويستلم ويسدد قوية بعيدا عن المرمى.