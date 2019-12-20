منتخب الكرة النسائية يخوض مرانه الأول بالجزائر استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا

أدي المنتخب المصري لكرة القدم النسائية بقيادة حسين عبد اللطيف مرانه الأول اليوم في الرابعة مساء عقب وصول بعثة المنتخب لدولة الجزائر برئاسة الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية.



وأدي منتخبنا الوطني مرانه علي الملعب المخصص للتدريبات استعدادا لمواجهة محاربو الصحراء بعد غد الأحد في افتتاح بطولة شمال أفريقيا الودية واستمر مران المنتخب لمدة 45 دقيقة.



واكتفي الجهاز الفني بأداء تدريبات

بدنية خفيفة لفك العضلات تحت إشراف عصام عمر مخطط الأحمال بعد رحلة السفر الشاقة التي استغرقت أربع ساعات وشارك في المران جميع اللاعبات ودخلت نادين غازى وليلى شريف في التدريبات الجماعية بعد التأكد من التعافي من الإصابة بينما استمرت فرح سمير حارسة المرمي في أداء التدريبات التأهيلية لإصابتها بشد في العضلة الضامة.

ومن المنتظر أن تشارك في التدريبات الجماعية غدا والتأكد من سلامتها من أجل تحديد إمكانية مشاركتها في مباراة الافتتاح أمام الجزائر بعد غدا الأحد من عدمه ويعقد الجهاز الفني محاضرة فتية للاعبات بالفيديو في التاسعه مساء اليوم تتناول مباراة الفريق الودية الأخيرة أمام كفر سعد وشرح الأخطاء لعدم تكرارها وأهم الإيجابيات في المباراة كما تعقد اللجنة المنظمة اجتماع فني لجميع مندوبي الفرق المشاركة لشرح تفاصيل البطولة والمباريات.

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني مرانه غدا علي ملعب المباراة الدار البيضاء في الرابعة عصرا بتوقيت الجزائر.