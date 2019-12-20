هاني أبو ريدة يتواجد بكأس العالم للأندية مع أعضاء الفيفا

توجه المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الدوحة للانضمام إلى مجلس الفيفا برئاسة جيانيأنفانتينو لمتابعة مباريات كأس العالم للأندية المقامة هناك حاليا.
وعلى هامش البطولة حضر أبو ريدةاجتماع الاتحاد الدولي لمتابعة آخر استعدادات قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم المقرر اقامتها في 2022.
ومن المقرر أن يعود عضو المكتب التنفيذي للفيفا إلى القاهرة بعد زيارة السعودية.
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