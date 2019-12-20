حصاد 2019 : الكاراتيه المصري على قمة العالم

استطاع الكاراتيه المصري تحقيق إنجاز كبير في عام 2019، حيث احتلت مصر المركز الأول في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للكاراتيه وذلك برصيد 49245 نقطة متفوقة على تركيا التي جاءت في المركز الثاني برصيد 49080 نقطة واليابان التي احتلت المركز الثالث برصيد 46815 نقطة.

واستطاعت مصر أن تتصدر قمة التصنيف العالمي بفضل نتائجها المتميزة في بطولة العالم للناشئين والشباب

وتحت 21 عام التي أقيمت في الفترة من 23 حتى يوم 27 أكتوبر بسانتياغو في تشيلي، حيث احتلت مصر المركز الأول بجدول الميداليات بعد حصولها على 7 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و8 ميداليات برونزية بإجمالي 19 ميدالية متنوعة، وذلك بعد منافسة قوية مع تركيا في غياب القوى العظمى للكاراتيه وعلى رأسها اليابان.

كما استطاع لاعبو المنتخب الأول تحقيق العديد من الميداليات في البطولات الكبرى كما احتل لاعبو المنتخب الوطني مراكز متقدمة في التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020، والذي يتأهل منه أول أربعة لاعبين في كل وزن، حيث تحتل جيانا فاروق أسطورة الكاراتيه المركز الثاني بالتصنيف الأولمبي لوزن -61 كجم، ويحتل على الصاوي المركز الخامس لوزن -67 كجم، ومن المتوقع أن يتقدم تصنيف باقي اللاعبين في الشهور المقبلة.