كمال درويش: تكريم الوفد للمتميزين رياضيًا تكريس لدوره البناء والتاريخي في مصر

أبدى كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق سعادته بالتواجد في احتفالية الوفد لتكريم الأفضل رياضيًا خلال عام 2019. وقال كمال درويش: سعيد بالتواجد في بيت الأمة وتكريم الوفد للمتميزين رياضيا تكريس لدوره البناء والتاريخي في بناء مصر، وأشكر قيادات الحزب على رأسهم المستشار بهاء الدين أبو شقة وقيادات لجنة في بناء مصر، وأشكر قيادات الحزب على رأسهم المستشار بهاء الدين أبو شقة وقيادات لجنة الرياضة ووجه درويش الشكر لوزير الشباب والرياضة على حضوره الحفل والذي يؤكد تمسك الدولة المصرية بأهمية الرياضة ودورها في بناء المجتمع. يؤكد تمسك الدولة المصرية بأهمية الرياضة ودورها في بناء المجتمع. ونظم حزب الوفد مساء اليوم الجمعة، احتفالية كبرى لتوزيع الجوائز وتكريم أفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي 2019، وذلك بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وعدد من الرموز الرياضية، وقيادات بيت الأمة.

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