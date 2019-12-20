تونس تلغي رحلتها إلى الكاميرون للمشاركة في أمم أفريقيا للمحليين

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم الجمعة عدم المشاركة في كأس الأمم الأفريقية للمحليين (“شان”) العام المقبل في الكاميرون، بسبب التأخر في تحديد موعدها والضغط الذي ستسببه على اللاعبين، بحسب ما أفاد مسؤول وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث بأسم الاتحاد قيس رقاز “قررت الجمعية العمومية الإستثنائية للاتحاد التونسي أن تونس لن تشارك في الشان. هذا القرار أتخذ بعد إستشارة الأطباء والمدربين ومسؤولي الأندية، لأنها ستزيد من الضغوط على اللاعبين، وموعدها أُعلن بشكل متأخر و(سيتزامن) مع قرب حلول شهر رمضان”.

وقررت الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) في نوفمبر الماضي، إقامة نسخة عام 2020 بين الرابع من أبريل و25 منه، بدلا من موعدها المعتاد في مطلع السنة (من يناير).

وسينعكس هذا التبديل على مواعيد مباريات مسابقتي الأندية، أي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، بحيث ستقام الجولات الثلاث الأخيرة لدور المجموعات (ثمن النهائي) خلال يناير وبداية فبراير، بدلاً من فبراير مارس. أما الدور ربع النهائي الذي كان من المقرر ان يقام في أبريل، فسيقدم موعده إلى فبراير.

وأختتمت التصفيات التأهيلية لبطولة المحليين في أكتوبر، وشهدت تأهل 15 منتخباً هي المغرب (حامل اللقب) وتونس وتنزانيا وأوغندا ورواندا وزامبيا وناميبيا وتوغو وزيمباوي وجمهورية الكونغو الديموقراطية والكونغو برازفيل وبوركينا فاسو وغينيا والنيجر ومالي، إضافة إلى البلد المضيف.

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وأوضح رقاز ان المشاركة “ستتسبب بجدول مزدحم للاعبين يهدد بالتأثير على أدائهم في منافسات أخرى وبالتالي على ترتيبنا في تصنيف الاتحاد الدولي، في حين أن هذه البطولة غير معترف بها من قبل الفيفا”.

وأنهى المنتخب التونسي هذا العام في المركز 27 عالمياً والأول عربياً، والثاني أفريقيا خلف السنغال وصيفة الجزائر في أمم أفريقيا 2019.

وتشكل البطولة فرصة للاعبين المحليين للبروز والسعي لحجز مكانهم في المنتخب الأول أو لفت أنظار الأندية الأوروبية والعالمية.

وأستضاف المغرب في مطلع العام الماضي، النسخة الخامسة من البطولة، والتي شهدت تتويج منتخبه المحلي بلقبها للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح ثالث بلد عربي يتوج بعد تونس 2011 وليبيا 2014، فيما توجت الكونغو الديموقراطية بلقبي النسختين الأولى 2009 والرابعة 2016.