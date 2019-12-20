الأنصاري: لم نحدد ملعب مباراة السوبر الأفريقي واتفاقية التعاون مع الكاف 6 سنوات

كشف منصور الأنصاري أمين عام الاتحاد القطري عن عدم تحديد ملعب مباراة كأس السوبر الأفريقي التي ستجمع الزمالك المصري والترجي التونسي يوم 14 فبراير المقبل .

وكانت مباراة العام الماضي أقيمت بين الترجي والرجاء المغربي على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بحضور 18 ألف متفرج ، وشهدت تتويج الفريق المغربي باللقب .

وقال الأنصاري على هامش توقيع أتفاقية أستضافة قطر للمباراة : “تم توقيع عقد أتفاق النسخة الأولى، نحن قمنا بأستضافة النسخة الماضية وبناء على نجاحها، تم التفاوض مع الاتحاد، وتم التوقيع على استضافة 3 نسخ قادمة بناء على العلاقة القوية بيننا ، وأتفاقية التعاون تمتد ل6 سنوات، والآن وقعنا عقد أستضافة النسخة الأولى والتي ستقام يوم 14 فبراير القادم في قطر “.

وعن الملعب قال حتى الآن لا يوجد تأكيد وستتضح الأمور خلال الأسابيع القادمة.

وأوضح الأنصاري ان مذكرة التعاون مع الاتحاد الأفريقي مفتوحة وواسعة، ولكن نحن نخصها فيما يخص كأس السوبر الآن، ومنها تعزيز العلاقة بين الاتحادين.

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وعن الفريقين المشاركين قال :”الفرق تحت مسؤولية الاتحاد الأفريقي وهو من يحدد وفقاً للوائحه، وهو المنظم ونحن المستضيفون”.

وأضاف :” أجمالاً تستضيف قطر 4 نسخ من السوبر الأفريقي ولكن النسخة الأولى كانت منفصلة وبعد نجاحها دخلنا معهم في مفاوضات لأستضافة 3مباريات وهذه النسخة الثانية ولكنها تعتبر الأولى في العقد الجديد “.

وأضاف :” قطر تعد عاصمة رياضية في المنطقة بعد نجاحنا في أستضافة كأس الخليج وكأس العالم للأندية ، الهدف أن نستمر في أستضافة هذه المباريات الرسمية لتعزيز الخبرات المحلية لأستضافة مباريات بهذا الحجم وأيضاً نشر محبة كرة القدم في المجتمع “.

وحول موعد السوبر ومايتعلق بالجماهير المصرية أو التونسية ، أكد الأنصاري :”نعمل بنفس الآلية وبالتعاون مع جميع شركائنا لحضور الجماهير، وكلها ستكون على اللجنة المنظمة وجميع الجهات الكروية في البلد وإن شاء الله تسير الأمور بشكل جيد ، وهناك حالة رضا عما قمنا به وهذا دليل على موافقتهم لأستضافة قطر للبطولة 3 سنوات”.