بيراميدز يعلن غياب أحمد الشناوي عن مواجهة المصري للإصابة

أعلن الفريق الأول بنادي بيراميدز المصري إصابة حارس مرمى الفريق أحمد الشناوي خلال التدريبات وغيابه عن مواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها غداً السبت، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري.
وقال نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك اليوم الجمعة :”حارس المرمي أحمد الشناوي راحة 48 ساعة بسبب إصابته بتورم في اليد، ويغيب عن مباراة المصري”.
يقود بيراميدز في تلك المباراة عبدالعزيز عبدالشافي”زيزو” كمدير فني مؤقت بعد فسخ تعاقد الفرنسي ديسابر بالتراضي.
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