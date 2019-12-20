مدرب ليفربول يخشى قوة فلامينجو البرازيلي بنهائي المونديال

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي قلقه من مواجهة فلامينجو البرازيلي السبت، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية بقطر.

وفي مؤتمر صحفي، الجمعة، قال كلوب: “فلامينجو يلعبون بكثافة عالية، ويمتلكون تشكيلة مُستقرة و الجميع هناك يعلم دوره الذي يجب عليه أن يقوم به، ولديهم أكثر من أسلوب للعب”.

وأضاف: “أنا لم ألعب ضد فريق برازيلي من قبل، هذه حقيقة، لكن فلامينغو لم يلعب ضد فريق يشبه ليفربول من قبل”.

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وأوضح: “الوضع مُختلف بالنسبة لنا و لهم، فلامينجو ذهب إلى قطر بأمر مباشر وهو أن يفوزوا بالكأس و يحضروه إلى المنزل، لكن نحن تم إخبارنا بأن نبقى في إنجلترا و لعب مباراة كأس الكاراباو، ونحن لا يمكننا تغيير الوضع”.

وتابع المدرب الألماني: “لقد تطورت كشخص، أصبحت أكثرهدوءًا، و لست متحمسًا ومتوترًا كما كنت، وهذه أمور جيدة تكتسبها مع تقدمك في العمر، أصبحت مدرب أفضل بالطبع لكنني لازلت نفس الشخص”.

وواصل كلوب تصريحاته: “الجماهير شجعت لاعبنا المصري محمد صلاح كثيرًا ضد مونتيري المكسيكي في نصف النهائي، لقد رأيت الكثير من القمصان الحمراء لست متأكدًا إذا كانوا يرتدون قميص ليفربول أو منتخب مصر، ربما كلاهما لكن الأجواء كانت رائعة، و ستكون الأجواء رائعة كذلك خلال المباراة القادمة”.

وأختتم كلوب تصريحاته بالقول: “نحن لا نرى أنفسنا كالفريق الذي لا يمكنه خسارة المباريات، نرى أنفسنا كالفريق الذي يجب أن يعمل بجد ليحصل على فرصة الفوز بالمباريات، أنا لا أعتقد أننا نمتلك العامل النفسي”.