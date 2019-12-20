بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

لا تفوتك متابعة مباراة الزمالك ضد سموحة لحساب الجولة الثامنة من الدوري المصري .. بث مباشرة عبر الخليج 365 الزمالك يلعب المباراة بهدف التعافي بعد الخسارة الأخيرة ضد طلائع الجيش والتراجع للمركز الرابع برصيد 13 نقطة. لا فرصة للقلعة البيضاء لفقدان أية نقاط أكثر من الثمانية، التي تخلى عنها لاعبو الزمالك في الجولات السبع الأولى. Advertisements أما سموحة يهدف لتجاوز الزمالك في جدول الترتيب، حيث يتواجد في المركز الخامس بالرصيد ذاته من النقاط. الزمالك 0-0 سموحة ???? ستاد القاهرة ???? جارية الآن بث مباشر الزمالك وسموحة “لحظة بلحظة” أهلاً وسهلاً بكم في البث النصي لمباراة الزمالك وسموحة

تشكيلة الزمالك اليوم: أبو جبل – عبد الشافي – علاء – عبد الغني – حازم إمام – ساسي – طارق حامد – محمد أوناجم – أشرف بنشرقي – أوباما- مصطفى محمد

حكم اللقاء “محمد الحنفي”

1″ ضربة البداية .. الزمالك بالزي الأبيض المعتاد .. وسموحة باللون الأزرق الكامل

7″ أوباما يضيع انفراداً صريحًا أمام مرمى الحارس الهاني سليمان بعدما صوب الكرة بعيدًا عن الثلاث خشبات

11″ دفاع سموحة يعاني من ضغط زملكاوي .. فريق حسام حسن يظهر هشًا عشوائيًا في الدقائق العشر الأولى

15″ سقوط حسام حسن للمرة الثانية مصابًا .. أخطر مهاجمي الدوري المصري حتى الآن يبدو أنه يعاني من إصابة ما

22″ عررررررضية زملكاوية من عبد الشافي على رأس محمود علاء المتقدم .. ولكن رأسية الأخير تعلو العارضة

29″ بعد مرور نصف ساعة من اللعب .. المباراة مجهدة تمامًا لكل المتابعين .. لقاء عشوائي أداء دفاعي سيء من سموحة وانتشار غريب من حسام حسن في الملعب .. أما الزمالك فلم يتحسن كثيرًا وساعدته خطة لعب سموحة على الاستحواذ

37″ البطاقة الصفراء ????الأولى تظهر في المباراة على مدافع الزمالك “محمد عبد الغني”

39″ محمد كوووووووووووفي كاد يسجل في فريقه السابق .. البوركيني يحوّل عرضية بضربة مقصية رائعة ولكنها تذهب على بعد ثلاث ياردات فقط من مرمى أبو جبل

43″ أووووع انفراد جديد يضيع من الزمالك .. هذه المرة المهاجم “مصطفى محمد” يستقبل تمريرة ساحرة من ساسي ولكن كرة مهاجم المنتخب المصري الأولمبي يطيح بالكرة بشكل غريب وجهًا لوجه أمام الهاني سليمان

45″ دقيقتان وقت بدل الضائع

صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

الزمالك بوجه عام قدم مباراة أفضل على كافة الأصعدة من مواجهة طلائع الجيش .. الفريق الأبيض ينقصه فقط اللمسة الأخيرة حيث ذهب على مرمى سموحة في أربعة محاولات

أما سموحة فيبدو أنه تأثر بالغيابات حيث غيّر حسام حسن حساباته ولعب بثلاثي في خط الدفاع ولجأ إلى رسم تيكتيكي مختلف لذلك ظهر فريقه مهلهلاً بعض الشيء

46″ انطلاقة الشوط الثاني بين الزمالك وسموحة

48″ الزمالك يبدأ ضاغطًا على مرمى الفريق السكندري

49″ هجمة سهلة تضيع من هجوم الزمالك .. مصطفى محمد يواصل إهداء المحاولات دون هوادة هذه المرة كرة تتهيأ له داخل الست ياردات يفشل في تصويبها في المرمى ويخرجها دفاع سموحة

58″ سموووووووووووحة يضيع فرصة لا تضيع .. الكاميروني نداه يتسلم كرة ممتازة من ناصر ماهر وضعته منفردًا بالمرمى ولكن تصويبة الكاميروني يتصدى لها أبو جبل ببراعة

61″ أوووووووووووه .. ماذا تفعل يا مصطفى يا محمد .. انفراد جديد يضيعه المهاجم المشاكس الذي صوب الكرة هذه المرة في الشباك الخارجية بعدما تخطى كوفي وكان في وضع مناسب للتهديف

بعد خروج حسام حسن من صفوف سموحة .. المدرب حسام حسن أعلن أمام الجميع التراجع للدفاع .. وبالفعل أداء سموحة أصبح دفاعي بحت بخطة 5-4-1

أول تبديلات الزمالك .. خروج أوباما ونزول مصطفى محمد

75″ يا الله .. كوووووووفي يخرج محاولتين للزمالك بأعجوبة واحدة برأسية من داخل منطقة الست يادرات والثانية بارتمائة بطولية أمام تصويبة أرضية من ساسي

77″ عررررررضية من طارق حامد على رأس المتخصص مصطفى محمد، ولكن الأخير يضع الكرة بجوار القائم الأيمن .. ولا يزال صمود سموحة مستمر

78″ تبديل هجومي جديد للزمالك نزول كريم بامبو وخروج أوناجم

80″ بامبووووووووووووو … كاد يكون منقذ الزمالك الليلة ولكنه تفنن كباقي لاعبي الأبيض في إضاعة الفرص السهلة، بعدما أتيح له انفراد صريح في أول لمسة ولكنه صوب خارج الثلاث خشبات وسط ذهول كل الحضور مما يحدث

83″ بووووووووووم .. من جديد بامبو يظهر في الصورة بتصويبة قوية ولكنها طائشة خارج المرمى

الزمالك يستحق شيء ما من اللقاء .. ضغط مهووول في الشوط الثاني ولكن إضاعة الفرص السهلة تحرم الفريق من التقدم في النتيجة حتى الآن

87″ لا جديد مصطفى محمد يضيع هجمة من داخل منطقة الجزاء .. ولكن بعد تألق رجب بكار الذي أبعد كرة من أمام المرمى ببسالة وشجاعة

90″ خمس دقائق وقت بدل الضائع

الزمالك يتقدم بكامل لاعبيه بغية تسجيل هدف الانتصار .. ولكن حتى الآن قلعة حسام حسن صامدة

90+4 .. مخالفة أخيرة على بعد 28 ياردة لصالح الزمالك .. على التنفيذ ساسي وبنشرقي آخر لعبة في المباراة

انتهاااااء المباراة بنتيجة التعادل السلبي الزمالك 0-0 سموحة

يبقى الوضع على ما هو عليه الزمالك رابع برصيد 14 نقطة وسموحة خامس بذات الرصيد

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