الاتحاد الإسباني يعاقب برشلونة ويحذره بإغلاق ملعبه

فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم غرامة قدرها 1500 يورو على برشلونة، وحذره من احتمال إغلاق ملعبه في كامب نو بسبب إلقاء الجمهور مقذوفات خلال التعادل من دون أهداف مع ريال مدريد الأربعاء الماضي.



وأصدر الاتحاد بيانا على موقعه على الإنترنت اليوم الجمعة ذكر فيه أنه فرض الغرامة استنادا إلى نصوص اللائحة التي تصف إلقاء مقذوفات تجاه الملعب بأنها "مخالفة خطيرة".



وتوقفت المباراة في الدقيقة 55 لمدة تسعين ثانية بعد أن إلقاء عدد من الكرات الشاطئية في الملعب في إطار احتجاجات ضد سجن تسعة زعماء انفصاليين لدورهم في محاولة فاشلة لاستقلال إقليم كتالونيا في 2017.



وكانت المباراة مؤجلة من 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب الاضطرابات السياسية التي اجتاحت كتالونيا بعد سجن قادة تزعموا محاولة استقلال الإقليم قبل شهرين، وبدأت المواجهة وسط احتجاجات مؤيدة للاستقلال داخل الملعب.



المصدر : وكالات

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