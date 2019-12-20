رياضة | موعد مباراة الزمالك المقبلة| مواعيد مباريات الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة| مواعيد مباريات الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وسموحة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

وفشل فريق الزمالك في تحقيق الفوز في مباراته الثانية على التوالي بالدوري الممتاز، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-2.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 8 مباريات ويتفوق بفارق الأهداف فقط عن فريق سموحة صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد ولكن الفارس الأبيض لديه مباراة مؤجلة.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني برصيد 20 نقطة، ويأتي المقاولون العرب بالمركز الثالث برصيد 19 نقطة.

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موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع سموحة:

يواجه فريق الزمالك نظيره الانتاج الحربي بقيادة مختار مختار يوم الثلاثاء القادم 24 ديسمبر لعام 2019، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وستقام المباراة على أرضية ستاد "السلام".

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والانتاج الحربي:

تذاع مباراة الزمالك والانتاج الحربي يوم الثلاثاء على شاشة قناة أون سبورت على تردد 10853 أفقي على القمر الصناعي "نايلسات"، وكذلك على قناة تايم سبورت المصرية على تردد فضائي 11449 أفقي، كما يمكن متابعة القناة على البث الأرضي للتليفزيون المصري.