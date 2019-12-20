رياضة | الزمالك يواصل نزيف النقاط بتعادل محبط أمام سموحة بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يواصل نزيف النقاط بتعادل محبط أمام سموحة بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع نظيره سموحة بدون أهداف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الممتاز .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى وحازم إمام ومحمد عبدالغني ومحمود علاء ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

وبدأت المباراة سريعة من جانب الزمالك وحصل الفريق على ركلة حرة على حدود المنطقة من الجانب الأيمن نفذها أوناجم عرضية بعدها ركنية للفريق مرت عرضية بدون خطورة في أول دقيقتين من عمر المباراة .

ويرد سموحة بمحاولات عن طريق وانجا وحسام حسن ولكن بدون أي خطورة على مرمى أبوجبل وينطلق أوباما في دفاعات سموحة من هجمة مرتدة تصل له يسددها يسارية لكنها تعلو العارضة في هجمة خاطفة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة .

ويمر أوناجم من الجانب الأيمن ويرسل الكرة عرضية أرضية متقنة داخل المنطقة لساسي الذي حاول تسديد الكرة بيسراه لكنها مرت بجوار القائم في هجمة خطيرة للزمالك في الدقيقة السابعة .

وتستمر سيطرة الزمالك على مجريات اللعب والمحاولات من العمق والجانب الأيمن الذي ينشط فيه أوناجم وإمام وسط دفاعات محكمة من الفريق السكندري والذي حصل على ركنية لكنها مرت بدون أي خطورة على دفاع الزمالك .

وينطلق عبدالشافي من الجانب الأيسر يمررها لساسي على حدود المنطقة يحاول تسديدها “بليسنج” لكنها تمر بعيدا عن المرمى في الدقيقة 15 من عمر المباراة .

وتتوالى المحاولات البيضاء ويرسل أوناجم كرة عرضية من جهة اليمين أبعدها دفاع سموحة من قلب منطقة الجزاء عن مناطق الخطورة بعدها ركنية للزمالك من الجانب الأيمن تمر عرضية ويحاول عليها محمود علاء برأسه لكنها تمر بعيدا عن المرمى .

ويعود محمود علاء من جديد برأسية بعد عرضية من الجانب الأيسر تمر من دفاعات سموحة يحولها علاء برأسية قوية لكنها تمر أعلى العارضة في الدقيقة 22 من عمر المباراة .

ويسقط الهاني سليمان حارس سموحة في محاولة لتهدئة اللعب في ظل هجوم الزمالك المتوالي وبعدها يحصل الفريق على ركلة حرة في منتصف الملعب بعد إعاقة لمحاولة مرور فرجاني ساسي .

وينحصر اللعب في وسط الملعب بعض الشئ وسط محاولات مستمرة من الزمالك للبحث عن ثغرة في الدفاع السكندري .

وتشهد الدقيقة 29 أخطر فرص الزمالك في المباراة بعد عرضية من أوناجم من الجانب الأيمن يلعبها مصطفى محمد “خلفية مزدوجة” متقنة ويخرجها بصعوبة الهاني سليمان ويحاول عليها أوباما بعدها لكنها تمر بعيدا عن المرمى .

وتنشط الجبهة اليسري ويمرر عبدالشافي لساسي الذي حولها عرضية رائعة ويرتقي عليها أوباما برأسية قوية تمر بجوار القائم بقليل في فرصة خطيرة جديدة للزمالك في الدقيقة 32 من عمر المباراة .

ويرد سموحة بهجمة وتسديدة من حسام حسن ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية تمر عرضية بدون خطورة ويرد الزمالك بانطلاقة من اوباما ويحصل على ركلة حرة بوسط الملعب بعدها ينطلق الزمالك من الجانب الأيسر ويحصل على ركنية لكنها بدون خطورة .

وينطلق لاعبو سموحة بالكرة وسط الملعب وترتطم الكرة بيد محمد عبدالغني ليحستب الحكم ركلة حرة وبطاقة صفراء لمدافع الزمالك ولكنها مرت بدون خطورة على مرمى أبوجبل .

ويحاول سموحة بكرة مرتدة وتصل لشريف رضا بعدها لكوفي داخل المنطقة الذي حاول لعب الكرة “خلفية مزدوجة” ومرت بجوار القائم الأيمن لأبوجبل في الدقيقة 39 من عمر المباراة .

ويتوغل ساسي في دفاعات سموحة ويمررها بينية رائعة لمصطفى محمد داخل المنطقة من الجانب الأيسر منفردا بالمرمى ويضعها بيسراه من فوق الهاني سليمان وقت خروجه لكن الأخير يتألق ويبعدها لركنية في الدقيقة 42 من عمر المباراة لتضيع فرصة محققة جديدا للزمالك .

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وفي الشوط الثاني بدأ الزمالك بنفس التشكيلة الأساسية وسط محاولات مستمر لتسجيل هدف التقدم ويحصل الفريق على ركلة حرة في وسط الملعب بعد إعاقة أوناجم مرت بدون خطورة .

وركلة حرة جديدة للزمالك بعد عرقلة محمد كوفي لمصطفى محمد على حدود المنطقة ومرت بدون خطورة بعدها كرة عرضية من أوناجم من جهة اليمين وصلت في الأخير إلى محمود علاء أمام مرمى سموحة ولكن يتدخل الدفاع ليشتت الكرة بعيدا عن منطقة الخطورة في الدقيقة 49 من عمر المباراة .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة جديدة ينفذها اوناجم لطارق حامد الذي سددها مباشرة لكنها تمر بعيدا عن المرمى بعدها هجمة جديدة للزمالك وترتطم بمحمد كوفي ويطالب الزمالك بركلة جزاء بعد لمس الكرة لليد لكن الحكم يشير لاستمرار اللعب .

وتستمر محاولات الزمالك وركلة جديدة يتم تنفيذها بنفس الصورة ويسددها طارق حامد لكنها تعلو العارضة بعدها تصويبة من بن شرقي يشتتها الدفاع .

ويرد سموحة بهجمة خاطفة وتسديدة من رونالد وانجا لاعب فريق سموحة من يمين منطقة جزاء الزمالك أبعدها أبو جبل ببراعة من أسفل منتصف العارضة إلى ركنية من جهة اليمين في الدقيقة 60 من عمر المباراة .

ويحاول محمد أوناجم المرور يسار منطقة جزاء سموحة ولكنه سقط وحكم اللقاء لم يحتسب شيء بعدها تمريرة رائعة من فرجاني ساسي إلى مصطفى محمد المنطلق خللف دفاعات سموحة والذي صوب كرة بقدمه اليسرى من يسار منطقة الجزاء ولكنها في الشباك الخارجية للمرمى وتضيع فرصة جديدة للزمالك في الدقيقة 64 من عمر المباراة .

ويواصل الزمالك محاولاته وكرة عرضية من محمد عبد الشافي من حهة اليسار حاول مصطفى محمد لعبها بالرأس من داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع سموحة في الأخير عن مناطق الخطورة.

ويحاول بن شرقي التوغل داخل المنطقة ويمر من مدافعي الفريق السكندري لكن الكرة تطول ويبعدها الدفاع بعدها يمرر ساسي الكرة لعبدالشافي الذي حولها عرضية يتصدى لها الهاني سليمان ويفسد الهجمة .

ويدفع الجهاز الفني بأولى تغييراته بنزول مصطفى فتحي بدلا من أوباما في الدقيقة 71 لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في المباراة .

ويحصل الزمالك على ركنية من الجانب الأيمن تمر عرضية ويحاول عليها بن شرقي ثم تخرج ركنية جديدة للزمالك من الجانب الأيسر تمر عرضية لكنها بدون خطورة .

وتشهد الدقيقة 75 اخطر فرص الشوط الثاني بهجمة من اوناجم يمررها بالكعب لعبدالشافي المنطلق من الجانب الايسر يلعبها عرضية يشتتها الدفاع لترتد بعرضية جديدة وخروج خاطئ من الهاني سليمان وتصل لساسي على حدود المنطقة يسددها في المرمى الخالي ويشتتها كوفي قبل المرور بعدها تصل من جديد للزمالك وعرضية اخرى لكنها في الأخير تصل لركنية .

ودفع الجهاز الفني بكريم بامبو بدلا من محمد أوناجم في الدقيقة 77 من عمر المباراة ويمرر طارق حامد عرضية من الجانب الأيمن يلعبها مصطفى محمد برأسية مرت بجوار القائم لتضيع معها فرصة جديدة للزمالك .

وتتوالى محاولات الزمالك وخاصة من الجانب الأيسر عن طريق ساسي وعبدالشافي وعرضية لكنها مرت بدون خطورة بعدها هجمة خطيرة من الجانب الأيسر لتصل في الأخير لطارق حامد الذي مررها رائعة لبامبو المنفرد بالمرمى ويودعها أرضية لكنها تمر بجوار القائم في هجمة خطيرة بالدقيقة 80 من عمر المباراة .

ويعود بامبو من جديد ليهدر فرصة خطيرة بعد عرضية متقنة من حازم إمام في الجانب الأيمن ويتسلم ويلف بتسديدة قوية لكنها تمر أعلى المرمى في الدقيقة 82 من عمر المباراة .

ويحاول مصطفى فتحي المرور ويحصل على ركلة حرة بوسط الملعب فيما رد سموحة بمرتدة سريعة حصل منها على ركنية مرت بدون خطورة .

ويمرر بن شرقي عرضية داخل المنطقة لبامبو الذي مررها رائعة لمصطفى محمد والذي سددها الأخير مباشرة لكن دفاع سموحة يشتتها قبل وصولها المرمى لركنية لمنها مرت بدون خطورة .

وتمر اللحظات الأخيرة على نفس الوتيرة هجوم مستمر من الزمالك ودفاع محكم من سموحة ويحاول مصطفى محمد المرور لكن الدفاع يشتت الكرة .

ويحتسب الحكم 5 دقائق كوقت بدل ضائع في الشوط الثاني حاول بامبو استلام كرة في المنطقة لكنها مرت بعيدا عن المرمى ويحاول بن شرقي المرور من على حدود المنطقة ويحصل على ركلة حرة يمررها ساسي عرضية يلعبها محمود علاء برأسية تمر بجوار القائم في اللحظات الأخيرة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف .