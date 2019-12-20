رياضة | أبرزها "ديربي لندن".. أول 6 مباريات لـ"أرتيتا" مع أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزها "ديربي لندن".. أول 6 مباريات لـ"أرتيتا" مع أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تعاقده رسميًا مع مايكل أرتيتا لاعب الفريق السابق لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة القادمة خلفًا للمدرب المؤقت فريدى ليونبرج، والذى تولى المهمة بعد إقالة أوناى إيمرى مؤخرًا بسبب سوء النتائج.

وأكد نادي أرسنال في بيان نشره عبر موقعه الرسمي أن مايكل أرتيتا وقع عقود تدريب الجانرز بشكل رسمي حتي عام 2023.

مايكل أرتيتا (37 عامًا) لاعب اسباني سابق لعب ضمن صفوف أندية باريس سان جيرمان، وريال سوسيداد ورينجرز، وإيفرتون، كما لعل 5 مواسم كاملة في صفوف آرسنال بعد انتقاله من إيفرتون إلى المدفعجية عام 2011 حتى اعتزاله عام 2016، ليصبح بعدها المدرب المساعد للمخضرم بيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

ماذا ينتظر "أرتيتا" مع أرسنال؟

ينتظر مايكل أرتيتا عدد من المواجهات القوية في بداية مشواره مع أرسنال خلال الفترة المقبلة، حيث يبدأ مهمته بشكل رسمي مع الفريق عقب مباراة إيفرتون غدًا بالجولة الـ 18 من البريميرليج.. وإليكم أول 6 مباريات لـ"أرتيتا" مع الجانرز:-

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• 26 ديسمبر 2019.. أرسنال × بورنموث (الدوري الانجليزي)

• 29 ديسمبر 2019.. أرسنال × تشيلسي (الدوري الانجليزي)

• 1 يناير 2020.. أرسنال × مانشستر يونايتد (الدوري الانجليزي)

• 6 يناير 2020.. أرسنال × ليدز يونايتد (كأس الاتحاد الإنجليزي)

• 11 يناير 2020.. أرسنال × كريستال بالاس (الدوري الانجليزي)

• 18 يناير 2020.. أرسنال × شيفيلد يونايتد (الدوري الإنجليزي)