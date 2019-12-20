رياضة | الأولويات تعرقل تجديد عقود عدد من لاعبي ومدرب النصر السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأولويات تعرقل تجديد عقود عدد من لاعبي ومدرب النصر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي النصر السعودي تعمل على تجهيز ومفاوضة عدد من اللاعبين والمدرب، لتجديد عقودهم.

الأولويات تعرقل تجديد عقود عدد من لاعبي ومدرب النصر السعودي

وذكرت أن ما يؤجل هذه الخطوة في الفترة الحالية، هو أن هناك أولويات الآن للمصلحة العامة بالنادي، كما ترى الإدارة.

النصر استطاع أن يهزم نظيره العدالة، أمس الخميس، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد النصر لمواجهة منافسه ضمك، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.



ترتيب الدوري السعودي للمحترفين: