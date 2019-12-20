رياضة | فوز مركز شباب مطاي ومركز شباب العدوة ومركز شباب مغاغه في القسم الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز مركز شباب مطاي ومركز شباب العدوة ومركز شباب مغاغه في القسم الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت اليوم مباريات الجولة الثانية، لمسابقة دوري القسم الرابع، لمحافظه المنيا للموسم الكروي الجديد 2019\2020 والتي تضم انديه محافظة المنيا

في المباراه الأولي، فاز فريق مركز شباب العدوه، علي فريق مركز شباب البرجاية، بسبعة اهداف لهدفين، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مطاي.

وفي المباراه الثانية، فاز فريق مركز شباب مطاي، علي فريق نادي سمالوط، بهدف نظيف، في المباراه التي شهدها ملعب عرب الزينة بسمالوط.

وفي المباراه الثالثة، فاز فريق مركز شباب مغاغه، علي فريق ديرمواس، بهدفين لهدف في المباراه التي احتضنها ملعب ديرمواس.

والجدير بالذكر أن فريق مغاغه باي في هذه الجولة.