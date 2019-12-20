رياضة | تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب نادي ليفربول الإنجليزي وجماهير الفريق من تلقي صدمة قوية بشأن مستقبل المصري محمد صلاح نجم الفريق خلال الفترة القادمة.

محمد صلاح يفكر في الرحيل عن ليفربول

وكشفت شبكة "دون بالون" الإسبانية أن محمد صلاح يفكر في الرحيل عن نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وإشارات الشبكة إلى أن صلاح يريد خوض تجربة جديدة في نادي أخر ودوري جديد بداية من الموسم القادم.

باريس سان جيرمان الأقرب إلى محمد صلاح

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وأكدت الشبكة أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو الأقرب لخطف محمد صلاح في حالة رحيله عن نادي ليفربول في نهاية الموسم الحالي.

وذكرت الشبكة أن نادي باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع محمد صلاح في الصيف القادم تحسبا لرحيل أحد الثنائي كيليان مبابي أو نيمار دا سيلفا نجمي الفريق في نهاية الموسم.

باريس سان جيرمان يرصد مبلغ ضخم لضم صلاح

كما كشفت الشبكة أن نادي باريس سان جيرمان على استعداد لدفع مبلغ مالي ضخم يصل إلى 176 مليون دولار لضم محمد صلاح في انتقالات الصيف القادمة.

مشاركات محمد صلاح مع نادي ليفربول هذا الموسم

وقد شارك محمد صلاح في 23 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا آلموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 13 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.