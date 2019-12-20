رياضة | رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أنباء التعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري في الفترة القادمة.

وارتبط الاهلي بالتعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري، بعد ترشيحه من قبل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

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وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الحدث اليوم: هناك خيارات مطروحة على النادي ونحن نسير في اتجاهما ولكن قد نعيد تفكيرنا في هذه الصفقات بسبب غدر كرة القدم.

واضاف: فايلر طلب من الأهلي صفقتين الأولي كانت كهربا ونجحنا في ضمها والثانية نسعي لإتمامها حالياً.

وعن التعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي قال: لا نريد التحدث عن شخص بعينه، هناك 3 أو 4 أسماء في الخيارات النهائية، وسنعلن عن الصفقة بعد إتمامها بشكل رسمي".