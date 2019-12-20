رياضة | رايولا يوضح موقف بوجبا من البقاء في مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رايولا يوضح موقف بوجبا من البقاء في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مينو رايولا وكيل أعمال النجم الفرنسي الدولي ولاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي موقف موكله في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، والتي تبدأ بعد أيام قليلة.

وكشف رايولا عن رغبة بوجبا في البقاء مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، نافياً الرحيل عن الفريق.

وقال رايولا لصحيفة تيليجراف البريطانية: " بوجبا يريد أن يكون سعيداً وناجحاً، ويعمل دائماً من أجل حصد الألقاب".

وتابع: " يسعى بوجبا للنجاح مع مانشستر يونايتد والتتويج بالألقاب، نعم هناك إهتمام من ريال مدريد، لكن مانشستر لا يريد تركه، يجب أن أكون واضحاً مع اللاعب".

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وأضاف: " هناك لاعبون آخرون يقومون بتصخيم الأمور وإثارة الجدل، بوجبا ليس مثل هؤلاء، إنه يفكر بشكل مختلف".

وواصل: " نعم يريد ريال مدريد ضم بوجبا، لكن اليونايتد يرفضون ذلك، لسوء الحظ بوجبا فرنسي مثل زين الدين زيدان، أحد اهم صناع الكرة الفرنسية".

وأتم مدافعاً عن بوجبا: " بوجبا يمتلك شخصية رائعة، إنه يعمل بجد بشكل كبير ويبذل كل جهده في التدريبات، ولا يشتكي بوجبا من غياب الفريق عن دوري الأبطال، إنه شخص ممتاز".

وغاب بوجبا عن صفوف اليونايتد منذ 30 سبتمبر الماضي، حينما تلقى إصابة قوية أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتبط بوجبا بشدة بالإنضمام لنادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبته في العمل تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.