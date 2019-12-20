رياضة | المزين لـ"الخليج 365 الرياضي": الحكم احتسب ركلة جزاء من وحي خياله.. لماذا يفعلون ذلك مع طنطا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المزين لـ"الخليج 365 الرياضي": الحكم احتسب ركلة جزاء من وحي خياله.. لماذا يفعلون ذلك مع طنطا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا، تعجبه مما حدث في مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة، التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

طنطا تعادل أمام مصر للمقاصة بهدف لكل فريق في مباراة مثيرة للجدل.

المباراة شهدت طرد أيمن المزين، بعدما أبدى اعتراضه على ركلة الجزاء، التي احتسبت ضد فريقه.

وقال المزين في تصريحات لـ "الخليج 365 الرياضي": "أريد سببًا واحدًا لتفسير ما يحدث مع طنطا، كل مباراة نتعرض لهذا الظلم ولا نستطيع الحديث".

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وأضاف: "ركلة جزاء خيالية لا علاقة لها بكرة القدم، لا اعرف لماذا الحكم احتسبها، ألم يرى اللقطة بنفسه ليأخذ الأمر من مساعده؟".

وأشار: "رغم كل الظلم التي نتعرض له، لكننا لا نستطيع الحديث في أي شئ".

وأتم: "الله معنا في المباريات المقبلة، أتمنى أن يرضوا عنا".

ويقبع طنطا في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط.