رياضة | عاجل.. إصابة أحمد الشناوي في تدريبات بيراميدز وغيابه عن مواجهة المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة أحمد الشناوي في تدريبات بيراميدز وغيابه عن مواجهة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتولى الدكتور أيمن فريد طبيب فريق الكرة إجراء الكشف والفحوصات الطبية على الحارس والتي أكدت إصابته بتورم في اليد تعرض له خلال المران.

وبعد التشاور بين الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، المدير الفني، والجهاز الطبي، تقرر منح أحمد الشناوي راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة حتى يتعافى من إصابته وبالتالي يغيب عن مباراة المصري.

تعرض أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز للإصابة خلال مشاركته في المران الختامي للفريق اليوم استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي في الدوري والتي تقام مساء السبت باستاد الجيش في السويس.

وتولي زيزو مهمة فريق تدريب بيراميدز بعد إقالة الفرنسي ديسابر من تدريبات الفريق بسبب النتائج السيئة في الفترة الماضية وهو ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار برحيله عن النادي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة المصري يوم غد السبت في بطولة الدوري ويدخل الفريق اللقاء بهدف الحصول على الثلاثة نقاط في محاولة لتصحيح المسار.