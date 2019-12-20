رياضة | فضيحة جديدة.. مطالب بركلة جزاء لبرشلونة في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة جديدة.. مطالب بركلة جزاء لبرشلونة في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل عن مطالبة برشلونة بضربة جزاء أمام ريال مدريد في معركة الكلاسيكو السابقة ببطولة الدوري الإسباني.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن برشلونة له ضربة جزاء على راموس في الدقيقة 60 من الشوط الثاني بعد تدخل قوي على لويس سواريز مهاجم الفريق.

واشارت الصحيفة إلى أن وسائل الإعلام المدريدية تحدثت فقط عن ركلتي جزاء فاران ولم تتحدث عن ركلة جزاء سواريز لكن كان لابد من الكشف عن جميع الحالات المثيرة للجدل.

الجدير بالذكر أن برشلونة تعادل مع ريال مدريد يوم الاربعاء الماضي في معركة الكلاسيكو بملعب الكامب نو.