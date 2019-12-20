رياضة | جوميز يقود التشكيل المتوقع للهلال ضد مونتيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوميز يقود التشكيل المتوقع للهلال ضد مونتيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الهلال السعودي لمواجهة نظيره مونتيري المكسيكي، غداً السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

ويغيب عن صفوف الهلال أندريه كاريلو، ومن المتوقع أن يدخل محمد كنو بديلاً له، في مباراة الغد.

تشكيل الهلال المتوقع أمام مونتيري

عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سو، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، محمد كنو، كارلوس ادواردو، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري، بافتيمبي جوميز

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ويلاقي الهلال السعودي منافسه مونتيري المكسيكي، غداً السبت، عند الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مصر، والخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

الهلال بدأ مشواره في البطولة بفوز أمام الترجي التونسي بهدف نظيف، ثم خسارة أمام فلامنجو في نصف النهائي، بثلاثية مقابل هدف.

فيما استهل مونتيري مبارياته بفوز أمام السد القطري بثلاثية مقابل هدفين، ثم الخسارة أمام ليفربول في نصف النهائي، بثنائية مقابل هدف.

يذكر أن نهائي كأس العالم للأندية، بين ليفربول وفلامنجو، ستقام غداً السبت، عند الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت مصر، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية.