رياضة | الاتحاد السكندري ينتزع وصافة الدوري بعد فوز مثير على نادي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري ينتزع وصافة الدوري بعد فوز مثير على نادي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي الاتحاد السكندري فوزا مهما على نظيره اف سي مصر بهدفين لهدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الاتحاد السكندري ينتزع وصافة الدوري بعد فوز مثير على نادي مصر

ورغم تقدم نادي اف سي مصر بهدف عن طريق محمود إسماعيل مع حلول الدقيقة 19 إلا أن الفريق السكندري نجح في استعادة زمام المباراة من جديد بهدف التعادل في الدقيقة 25 عن طريق محمود محمد طاهر عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

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وانتظر زعيم الثغر 5 دقائق فقط ليسجل الهدف الثاني عن طريق محمود أحمد رزق في الدقيقة 30 ليوقع على هدف ثمين للاتحاد السكندري يضمن لفريقه 3 نقاط مهمة.

وجاء هذا الفوز ليرفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة العشرين منتزعا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، وتجمد رصيد اف سي مصر عند النقطة السابعة في المركز الخامس عشر.