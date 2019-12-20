رياضة | مفاجأت بالجملة في قائمة يوفنتوس ضد لاتسيو بالسوبر الإيطالي

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أعلن ماوريسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي قائمة الفريق الرسمية لمواجهة نظيره نادي لاتسيو في بطولة كأس السوبر الإيطالي.

مفاجأة في قائمة يوفنتوس ضد لاتسيو بالسوبر الإيطالي

وشهدت قائمة يوفنتوس لمواجهة نظيره نادي لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي تواجد جميع لاعبو الفريق بما فيهم المصابين أيضا.

قائمة يوفنتوس ضد لاتسيو بالسوبر الإيطالي

وجاءت قائمة يوفنتوس لمواجهة لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي كالآتي:

حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بوفون.

خط الدفاع: دي تشيليو، كيلليني، دي ليخت، أليكس ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روجاني، بونوتشي، ديميرال.

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خط الوسط: بيانيتش، رامزي، ماتويدي، إيمري تشان، رابيو، بينتانكور.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ديبالا دوجلاس كوستا، بياتسا، بيرنارديسكي، هيجواين، كوادرادو.

موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بالسوبر الإيطالي

ويستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره نادي لاتسيو يوم الأحد القادم 22 ديسمبر ضمن منافسات كأس السوبر الإيطالي على ملعب جامعة الملك سعود بالسعودية.

وستلعب مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي لاتسيو يوم الأحد القادم في بطولة السوبر الإيطالي في تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت السعودية.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 42 نقطة بينما يتواجد نادي لاتسيو في المركز الثالث برصيد 36 نقطة.