رياضة | مدرب الهلال يفتقد عنصرا مهما ويعول على غيابات مونتيري

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يواجه الهلال السعودي نظيره مونتيري المكسيكي، غداً السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية 2019، المقام في قطر.

مدرب الهلال يفتقد عنصرا مهما ويعول على غيابات مونتيري Advertisements

يفتقد رزافان لوشيسكو مدرب الهلال، عنصر مهم في تشكيلته الأساسية غداً، وهو أندريه كاريلو.

ويسعى مدرب الهلال لاستغلال غيابات فريق مونتيري المكسيكي، الذي يفتقد تسعة لاعبين أساسيين، وهم، "يانسن، باروفيرو، سانشيز، فانجيوني، ورودريجيز، وبابون، ومونتيس، جيسوس، أورتيس".

جدير بالذكر أن الهلال سيواجه نظيره مونتيري المكسيكي، غداً السبت عند الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مصر، والخامسة والنصف بتوقيت السعودية.