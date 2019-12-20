اونلاين | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية Yalla Shoot

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حذر المدير الفني لفريق الهلال السعودي، الروماني رازفان لوشيسكو، اليوم الجمعة، من أي هفوات أو أخطاء في مواجهة مونتيري المكسيكي مشيراً إلى أن فريقه يحتاج للتركيز التام والتمرير المتقن وعدم ارتكاب أي خطأ لأن مونتيري يجيد استغلال مثل هذه الأخطاء.

ويلتقي الهلال السعودي مع مونتيري المكسيكي غداً السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية.

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وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحافي لفريقه اليوم الجمعة، قبل مباراة الغد: "ننهي هذه البطولة برؤوس مرفوعة بعدما قدمنا أداء جيداً في المباراتين الماضيتين، ونسعى لمواصلة الأداء القوي في المباراة غداً".

ورفض لوشيسكو الحديث عن فريق مونتيري، مشيراً إلى أن هذا ليس مهمته فهو يركز دائماً على فريقه فقط.

وأوضح لوشيسكو: "نتمنى تقديم مباراة جيدة تتماشى مع المباراتين السابقتين، والأكثر أهمية هو الرغبة في تحقيق الفوز، نعلم أن مونتيري فريق قوي ومنظم ويفضل التركيز على الدفاع ويستطيع الهجوم بشكل سريع، هو من الفرق التي تحتاج أمامها إلى التركيز دائماً لأن أي هفوة ستفيده كثيراً".