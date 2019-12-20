اونلاين | بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو في نهائي مونديال الأندية| نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو اليوم beIN المفتوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو في نهائي مونديال الأندية| نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو اليوم beIN المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بطولة كأس العالم للأندية FIFA قطر ٢٠١٩™ إلى المشهد الختامي بإجراء المباراة النهائية بين بطل أوروبا ليفربول الذي تأهل بصعوبة على حساب مونتيري في المربع الذهبي، وبطل كوبا ليبرتادوريس نادي فلامينجو البرازيلي الذي قلب الطاولة على الهلال في الشوط الثاني من الدور نصف النهائي، فستكون أنظار محبي الكرة المستديرة كلها موجهة نحو عاصمة قطر الدوحة لمشاهدة مباراة مثيرة بين طريقتين مختلفتين في اللعب، الأولى أوروبية، والثانية من أمريكا الجنوبية.

وقبل خوض المباراة النهائية، سيحاول الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي إنهاء البطولة في المرتبة الثالثة، في مباراة واعدة بين الفريقين، بالنظر لما قدمه الهلال أمام الترجي وخلال الشوط الأول في مباراة فلامينجو، فضلاً عن أداء مونتيري القوي في نصف النهائي الذي أسال العرق البارد لليفربول.

???? المباريات

مباراة تحديد المركز الثالث

مونتيري – الهلال

21 ديسمبر/كانون الأول، استاد خليفة الدولي، الساعة 17:30 مساءً بالتوقيت المحلي

ليفربول – فلامينجو

21 ديسمبر/كانون الأول، استاد خليفة الدولي، الساعة 20:30 مساءً بالتوقيت المحلي

نهائي متكرر

Advertisements

لن تكون هذه المباراة هي الأولى التي ستجمع بين ليفربول وفلامينجو في النهائي، فسبق لهما أن لعبا نهائي إنتركونيننتال سنة 1981، وفاز حينها ممثل البرازيل بنتيجة ثقيلة (3-0) على ملعب ناسيونال بعاصمة اليابان طوكيو أمام 62 ألف متفرج، وستكون مباراة ثأرية لليفربول الذي يريد ضرب عصفورين بحجر واحد، أولا الفوز باللقب لأول مرة في تاريخه، وثانياً الثأر من نهائي 1981 ونتيجته الثقيلة، خاصة أنه خسر نهائي 2005 أمام منافس برازيلي آخر وهو ساو باولو.

عودة الركائز

من المؤكد أن كلا الفريقين سيعتمدان اليوم على التشكيلة الأساسية للرفع من نسبة الفوز بالمباراة والتتويج باللقب. فمن المنتظر عودة كل من فيرمينو، ترينت أليكساندر-أرنولد وساديو ماني إلى التشكيلة الأساسية، فضلا عن احتمال عودة فان دايك إلى دفاع ليفربول، بعدما غاب بسبب عدم قدرته على التدريب منذ وصول الفريق إلى الدوحة، وقد يسجل عودته إلى الدفاع من جديد ليعود التوازن للخط الخلفي لليفربول، بعدما عانى كثيراً أمام مونتيري في نصف النهائي.

في مثل هذا اليوم من سنة 1981، تفوق فلامينجو ???????? ????على ليفربول????????????????????????????(3-0) في نهائي كوبا إنتركونتيننتال????أمام 62 ألف متفرج في ملعب طوكيو ناسيونال????????.

???? لاعبون تحت الضوء

روجيليو فونيس (مونتيري)

يلعب روجيليو فونيس كقلب هجوم تقليدي، فيكون دائماً كالسم القاتل في دفاع الخصوم، وهو ما فعله أمام ليفربول لما كان في المكان المناسب لتسجيل ثاني هدف له في ثاني مباراة في كأس العالم للأندية FIFA قطر ٢٠١٩™، فضلاً عن تسجيله الهدف 100 في مشواره مع نادي مونتيري المكسيكي، فهو لاعب يستحق المتابعة، ويطمح لتسجيل أهدافاً أخرى أمام الهلال في لقاء المرتبة الثالثة، لما لا لإنهاء البطولة كأفضل هداف.

برونو هنريكي (فلامينجو)

سيكون دفاع ليفربول في مهمة صعبة أمام الهجوم القوي لفلامينجو، خاصة مع الفورمة العالية التي يتمتع بها برونو هنريكي، الذي سجل هدفاً رائعاً برأسية أمام الهلال في الشوط الثاني، وتسبب في لقطة تسجيل الهدف الثالث من أل بليهي ضد مرماه، فيمتاز برونو هنريكي لسرعة كبيرة ومهارات فنية تسمح له بتجاوز أي خصم، فضلاً عن حسن التمركز وحس تهديفي عالي وإجادة التسجيل بالرأس.