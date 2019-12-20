اونلاين | بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الأندية | نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم beIN المفتوحة

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يتطلع فريق الهلال السعودي إلى ختام ناجح لمسيرته في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، عندما يلتقي مونتيري المكسيكي غداً السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

يلتقي الفريقان في مباراة لم تكن هدفاً لأي منهما، لكن الفوز فيها الآن أصبح هدفاً لكل منهما، من أجل ختام جيد في مسيرته بالبطولة.

وسعى كل من الفريقين جاهداً لتحقيق هدفه في البطولة الحالية، وهو بلوغ المباراة النهائية، ولكن الحظ عاند الفريقين لتصبح المباراة بمثابة التعويض عن إخفاقهما في بلوغ المباراة النهائية.

وكان الهلال استهل مسيرته في البطولة بفوز ثمين 1-0 على الترجي التونسي، في الدور الثاني للبطولة، فيما خسر المباراة الثانية له أمام فلامنغو البرازيلي 1-3، في الدور نصف النهائي، بعدما تقدم بهدف نظيف في الشوط الأول.

وقدم الهلال أداءً راقياً في المباراتين، ونال إشادة الجميع بعدما ظهر فريقاً عالمياً، وكان بإمكانه العبور للمباراة النهائية، لكن اللياقة البدنية لم تسعف الفريق.

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وإذا نجح الهلال في الاستشفاء بشكل جيد، وقدم نفس الأداء الذي ظهر عليه في مباراة الترجي، أو خلال الشوط الأول من مباراة فلامنغو، فإن الفرصة ستكون سانحة أمامه للفوز بالمركز الثالث في النسخة الحالية من البطولة العالمية التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه.

وتبدو الفرصة سانحة أمام الهلال ليصبح ثالث فريق عربي يحرز المركز الثالث في مونديال الأندية بعد الأهلي المصري في 2006 والسد القطري في .2011

ويمتلك الهلال العديد من الأسلحة التي يمكن لمديره الفني الروماني رازفان لوشيسكو الاعتماد عليها حيث تمتلئ صفوف الفريق بالعديد من النجوم في مقدمتهم الفرنسي بافيتمبي غوميز، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والكولومبي غوستافو كويلار، والبرازيلي كارلوس إدواردو، إضافة لعدد من نجوم المنتخب السعودي مثل سالم الدوسري، محمد كنو، ومحمد البريك.

ولكن الفريق سيفتقد في هذه المباراة لجهود مهاجمه البيروفي أندريه كاريلو الذي طرد في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق أمام فلامنغو.