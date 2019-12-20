اونلاين | on sport live tv | بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر on sport live tv | بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مشاهدة مباراة قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم التي تجمع بين فريقي الزمالك ضد سموحة التي تقام على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي.

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على نتائج مباريات الفريقين في بطولة الدوري وروابط البث المباشر الخاصة بالمباراة.

كورة جول kora goal البداية مع الفريق السكندري سموحة الذي يطمح في إستغلال الحالة المعنوية السيئة لفريق نادي الزمالك الذي خسر في الجولة الماضية من فريق نادي طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل ثلاثة على ملعب الجيش بالسويس.

كورة لايف kora live ومن المشال الأخرى التي ضربت فريق نادي الزمالك مؤخرًا تسريب العقود الخاصة باللاعبين والمقابل المادي الذي يحصل عليه كل لاعب مقارنه بنجوم الصف الأول ووجود حالة من الحساسية بسبب المستحقات المتأخرة.

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الأسطورة لايف ostora live في المقابل يسعى لاعبوا نادي الزاملك في التغلب على كل الأمور السيئة التي تحيط بفريق الكرة من أجل إسعاد الجماهير ومحاولة اللحاق بالنادي الأهلي متصدر جدول الترتيب.

يلا شوت الحصري yalla shoot al7asry وكانت الجماهير البيضاء قد صبت غضبها الكامل على لاعبي الفريق بعد الأداء الهزيل من الفريق العسكري نادي طلائع الجيش وينتظرون رده الفعل ضد نادي سموحة .

ومن المنتظر أن تنقل المباراة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت إتش دي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الساعة الخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.

ويمكن لرواد الخليج 365 الرياضي متابعة المباراة عبر الروابط التي سنبثها لكم في السطور أدناه والتي تأتي بجودة عالية تعليق عربي إتش دي