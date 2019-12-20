شكرا لقرائتكم خبر عن سانشو يقود هجوم دورتموند أمام هوفنهايم في البوندسليجا والان مع التفاصيل

الجمعة 20 ديسمبر 2019 يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفًا ثقيلًا على فريق هوفنهايم، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الألمانى.

حيث أعلن لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند عن تشكيلة فريقه ضد هوفنهايم كالأتي: حراسة المرمى: رومان بوركي Advertisements خط الدفاع: أشرف حكيمي- دان أكسيل زاغادو- مانويل أكانجي- رافائيل جوريرو خط الوسط: براندت- فيغل – سكولز. خط الهجوم: جادون سانشو- غوتزه - ثورغان هازارد. ويحتل دورتموند المركز الرابع برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد هوفنهايم في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

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